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Нейросеть Сбера в будущем может стать помощником врача и пациента

В центре Алмазова назвали уникальным опытом работу с нейросетью GigaChat

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Проект по обучению большой языковой модели Сбера GigaChat стал одним из первых проектов открывшегося летом 2023 года совместно со Сбером Центра искусственного интеллекта в медицине. Об этом заявил заместитель гендиректора НМИЦ имени Алмазова по информационным технологиям и проектному управлению Дмитрий Курапеев.

По его словам, центр Алмазова получил уникальный опыт работы в области генеративного искусственного интеллекта, которому уделяется так много внимания во всем мире.

«Выражаю признательность всей команде GigaChat за профессиональную и увлекательную совместную работу над проектом», — добавил он

В свою очередь, директор института медицинского образования центра Алмазова Елена Пармон подчеркнула, что аттестация искусственного интеллекта в качестве выпускника медицинского вуза проходила впервые.

«Прежде всего хочется поблагодарить всех, кто готовил такого необычного «студента» — это и преподаватели, и технические работники, которые вкладывали в него основные и самые новые медицинские знания. Спасибо родителям — Сберу за то, что решили обучить искусственный интеллект медицине», — сказала она.

По ее словам, накопление знаний, аналитика и синтез является большой и трудоемкой работой. Пармон считает, что хоть начало и положено, но многое еще предстоит пройти.

«Врач учится в течение всей своей жизни, постоянно совершенствуя знания. Главное — любить пациента и уметь с ним общаться. С этим напутствием мы и направляем GigaChat в новую жизнь, где он будет помощником врачу и пациенту», — сказала она.

Напомним, нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен высшего медучреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», который необходим для получения квалификации «врач-лечебник». Таким образом модель стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.

В Сбере уточнили, что ИИ банка на уровне выпускника медицинского вуза успешно прошел тестирование и ответил на вопросы билета, получив итоговую оценку 4. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медобразования НМИЦ им. В. А. Алмазова. Также GigaChat прошел тестирование из 100 вопросов, набрав 82% при пороге прохождения 70%.

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