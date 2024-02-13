ОПЕК зафиксировала падение добычи нефти в России

По данным Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), добыча жидких углеводородов в России по итогам 2023 года составила 10,92 млн баррелей в сутки. Об этом указано в февральском отчете ОПЕК.

Это на 110 тыс. баррелей меньше, чем прогнозировалось ранее. В декабре прошлого года добыча нефти в РФ снизилась до 10,8 млн баррелей в сутки. Это на 90 тыс. баррелей меньше по сравнению с ноябрем.

В текущем году ОПЕК ожидает дальнейшее снижение добычи в России — на 80 тыс. баррелей в сутки, до 10,84 млн баррелей.

Прошлым летом страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти для балансировки рынка. К осени были достигнуты дополнительные договоренности, Россия пообещала снизить экспорт нефти до 500 тыс. баррелей в сутки.

При этом в организации уверены — мировой спрос на нефть в период 2024-2025 годов останется стабильным и составит 2,2 и 1,8 млн б/с соответственно. В абсолютных значениях спрос может достичь 104,4 и 106,25 млн б/с. Поддержку спросу в 2024 году окажут авиаперевозки, автопром и промышленность, считают в организации.

Ранее в США обеспокоились низкими запасами нефти.