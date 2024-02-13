Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк стал титульным спонсором Всероссийской федерации художественной гимнастики

Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования по художественной гимнастике

close
100%
Shutterstock/Evgeniy Vasilev

Альфа-Банк подписал соглашение о партнерстве с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, став титульным спонсором организации. Соглашение рассчитано на весь 2024 год и продолжает тренд на поддержку компанией индустрии спорта. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев назвал сотрудничество с федерацией художественной гимнастики значимой страницей для банка в рамках поддержки российского спорта и развития спортивных инициатив.

«Художественная гимнастика — это гордость нашей страны. Для нас важно поддержать спортсменов на их пути к большим целям», — поделился Тимур Зулкарнаев.

В компании уточнили, что Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования под эгидой федерации. Первые соревнования стартуют 13 февраля.

Исполнительный директор Всероссийской федерации художественной гимнастики Дмитрий Головин отметил, что ценности федерации и Альфа-Банка совпадают.

«Мы проявляем командное взаимодействие, надежность и целеустремленность. Ставим амбициозные цели и достигаем их. Мы верим, что вместе сделаем серьезный совместный шаг в развитии одного из любимейших видов спорта в России», — заявил Головин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами