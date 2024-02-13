Альфа-Банк стал титульным спонсором Всероссийской федерации художественной гимнастики

Альфа-Банк подписал соглашение о партнерстве с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, став титульным спонсором организации. Соглашение рассчитано на весь 2024 год и продолжает тренд на поддержку компанией индустрии спорта. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев назвал сотрудничество с федерацией художественной гимнастики значимой страницей для банка в рамках поддержки российского спорта и развития спортивных инициатив.

«Художественная гимнастика — это гордость нашей страны. Для нас важно поддержать спортсменов на их пути к большим целям», — поделился Тимур Зулкарнаев.

В компании уточнили, что Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования под эгидой федерации. Первые соревнования стартуют 13 февраля.

Исполнительный директор Всероссийской федерации художественной гимнастики Дмитрий Головин отметил, что ценности федерации и Альфа-Банка совпадают.

«Мы проявляем командное взаимодействие, надежность и целеустремленность. Ставим амбициозные цели и достигаем их. Мы верим, что вместе сделаем серьезный совместный шаг в развитии одного из любимейших видов спорта в России», — заявил Головин.