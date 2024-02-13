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Siemens Energy инициирует банкротство российской «дочки»

Siemens заявила о невозможности работы в России в долгосрочной перспективе

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Global Look Press

Российское подразделение немецкой Siemens Energy — ООО «Нефтегаз и энергетика» — намерено подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурсе).

Причины — невозможность продолжения деятельности в долгосрочной перспективе, отказ кредиторов от урегулирования споров, фактическое прекращение работы и недостаточная прибыльность.

В мае прошлого года концерн Siemens принял решение уйти с российского рынка на фоне ситуации на Украине. В октябре компания продала свои активы в РФ, в том числе долю в СТГТ.

Как отмечается, заявление о банкротстве может быть отозвано при возобновлении поставок и работы, согласии кредиторов на мировое соглашение.

Накануне стало известно, что ООО «Системс» (предыдущее название — ООО «Сименс»), дочернее подразделение Siemens AG в России, планирует начать добровольную ликвидацию в феврале 2024 года из-за проблем с импортом.

Ранее датские компании заявили о планах остаться в России.

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