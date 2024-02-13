Профицит внешней торговли России вырос в январе

Профицит баланса внешней торговли России по итогам прошлого месяца вырос на 2% год к году и достиг $9,7 млрд против $9,5 млрд в январе 2023-го. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе увеличилось на 18,5% в годовом выражении, до $6,4. При этом показатель в девять раз превысил декабрьское значение — $0,7 млрд.

Дефицит внешней торговли услугами за первый месяц года упал на треть, до $1,6 млрд с $2,4 млрд в январе 2023-го. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов осталось без изменений на уровне $1,7 млрд.

Иностранные активы увеличились на $3,3 млрд. Месяцем ранее прирост составил $2,2 млрд. Внешние обязательства РФ сократились на $0,6 млрд после роста на $1,1 млрд в декабре.

На прошлой неделе Верховный суд РФ разрешил банкротить иностранные компании, имеющие «тесную связь» с Россией.

Ранее россиянам рассказали, можно ли законно списать долги, не прибегая к банкротству.