Налоговая ликвидировала бизнес Лободы в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала бизнес певицы Светланы Лободы в России, выяснила «Газета.Ru».

Компания Светланы Лободы прекратила деятельность 2 февраля 2024 года. Прекращение деятельности связано с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.

В декабре Telegram-канал Mash писал о том, что певица Светлана Лобода за два года потеряла 300 миллионов рублей ежегодного дохода из-за отказа выступать в России. По данным канала, еще в 2021 году певица заработала около 300 миллионов рублей. Ее доход складывался из концертов, светских вечеринок и рекламы.

До этого певица Светлана Лобода заявила, что выпускать песни на русском языке выгоднее, так как аудитория шире. Она отмечала, что не видит смысла осуждать человека за то, на каком языке он говорит. Лобода добавила, что прежде нужно разобраться, что это за человек и какие идеи он продвигает.

20 апреля 2022 года Светлана Лобода попала в список украинских культурных деятелей, которым запрещен въезд на территорию страны на 50 лет из-за критических высказываний в адрес российских властей в связи с СВО.

Ранее бывший продюсер Лободы высмеяла Анну Асти за копирование образа певицы.