Украина может получить $5 млрд доходов с российских замороженных активов в ЕС

Евросоюз не может направить Украине замороженные российские активы, однако по-другому дело обстоит с доходами от них, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Эти средства Киев может вскоре получить – в общей сложности порядка $5 млрд, заявил он в беседе с НСН.

«Из наших средств никакие деньги не пойдут на поддержку Украины. Если мы возьмем $300 млрд замороженных денег там, допустим, 80% лежит в европейских банках… Значит $240 млрд. Доходы от активных операций, как правило, это что-то типа 1,5-2% максимум. От $240 млрд 1-2%, то есть примерно $5 млрд, но это максимум, какой только можно себе представить», — объяснил экономист.

По словам Беляева, пассивные финансы могут использоваться для активных операций. В качестве примера он привел депозит в банке, под который он выдает кредиты другим клиентам и взимает за них проценты. Таким образом, банк получает доход от пассива своего клиента, который никак на себе это не ощущает. В случае с замороженными средствами России в ЕС ситуация аналогичная, так как доход с них предполагается учитывать на отдельных счетах. При этом сами деньги останутся замороженными.

«Вы даете команду банку не проводить операции с этими деньгами по каким-то причинам, это обычное право», — добавил Беляев.

Более того, по мнению эксперта власти ЕС могут повлиять на свои банки, чтобы они перечисляли прибыль с активов РФ в фонд для Украины. Правда, для этого такие операции нужно будет «обмотать» в соответствии с юридическими нормами, подчеркнул он.

Напомним, Совет ЕС накануне утвердил постановление, по которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать для помощи Украине. Речь идет об активах российского ЦБ на сумму свыше €1 млн.

В США ранее похвалили Евросоюз за решения по замороженным активам России.