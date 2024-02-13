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Премии страховщиков жизни в России выросли

ВСС: страховщики жизни собрали на 51,8% больше премий в 2023 году

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Совокупные премии российских страховщиков жизни в 2023 году увеличились на 51,8% по сравнению с предыдущим годом и составили 813,2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, передает РИА Новости.

Выплаты страховщиков жизни за год выросли на 32,3% и достигли 465,1 млрд рублей.

Заметный рост премий отмечается по всем видам страхования жизни. По данным ВСС, премии по инвестиционному страхованию жизни в 2023 году увеличились на 75,7% — до 207,9 млрд рублей. Премии по накопительному страхованию выросли на 41,4% и составили 352,1 млрд рублей. По кредитному страхованию заемщиков рост составил 50,8% — до 205 млрд рублей.

Выплаты по накопительному страхованию в прошлом году увеличились на 82,5% — до 151,7 млрд рублей. По инвестиционному страхованию жизни выплаты выросли на 19,1% и достигли 277,5 млрд рублей.

По словам вице-президента ВСС Глеба Яковлева, спрос на страхование жизни в 2023 году подстегнул прошлогодний опыт.

«Продукты, предусматривающие защиту капитала, такие как полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни, зарекомендовали себя как надежные. Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, клиенты как минимум сохранили вложенные средства», — отметил Яковлев.

Президент ВСС Уфимцев назвал статистику роста премий за прошлый год «превзошедшей ожидания». По его словам, она доказывает востребованность предлагаемых страховщиками продуктов.

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