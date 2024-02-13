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Банки резко увеличили отказы в выдаче потребкредитов

Известия: банки начали отклонять 56% заявок на потребкредиты от россиян

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Банки значительно увеличили количество отказов по заявкам россиян на получение потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

По подсчетам маркетплейса в ноябре-декабре 2023 года финансовые организации отклоняли почти две трети всех запросов на необеспеченные займы 56%.

Эксперты связывают рост отказов с введением ЦБ с октября новых ограничений на выдачу кредитов. Регулятор установил лимиты по предоставлению потребзаймов клиентам с высокой долговой нагрузкой — чем она выше, тем меньше ссуд банк может им одобрить. Это привело к резкому сокращению доли одобренных заявок.

При этом средний уровень долговой нагрузки россиян в 2023 году, наоборот, вырос до 59,6%. У каждого третьего есть просрочки по кредитам. Эксперты отмечают риски чрезмерной закредитованности населения.

Из-за жестких требований банков граждане все чаще обращаются в микрофинансовые организации, где проценты по займам намного выше. Однако в ближайшее время финансовые организации вряд ли смягчат условия выдачи потребкредитов.

ЦБ с помощью нововведений стремится не допустить надувания «кредитного пузыря» и массовых дефолтов по необеспеченным займам. А высокий уровень ключевой ставки делает кредиты дорогими для банков. Поэтому в ближайшие месяцы отказы в выдаче ссуд будут частым явлением.

До этого стало известно, что россияне оставили рекордное количество заявок на потребкредиты в январе.

Ранее ЦБ констатировал последствия ипотечного бума.

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