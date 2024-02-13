Россияне оставили рекордное количество заявок на потребкредиты в январе

В январе 2024 года был зафиксирован рекорд по количеству заявок на нецелевые потребкредиты за последние 5 лет. Показатель превысил аналогичный период прошлого года в 1,5 раза, рассказал «Газете.Ru» заместитель президента – председателя правления «Почта Банка» Алексей Охорзин.

По его словам, несмотря на меры ЦБ по охлаждению рынка, спрос на кредиты остается высоким.

«Считаем, что сказался наблюдаемый рекордный объем продаж недвижимости и ипотеки за последний год, вслед за этим потребители не откладывают крупные покупки, связанные с покупкой жилья и стремятся взять кредит сейчас – на ремонт дома, новую мебель, технику для кухни и гостиной, сопутствующие товары и услуги», — сказал Охорзин.

Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% соответствует ожиданиям и уже учтено банками, поэтому не повлияет на темпы кредитования, считает Охорзин. По его словам, они будут замедляться.

Чаще всего кредиты берут жители Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. А лидерами по сумме выдач являются Петербург, Москва и область.

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