В России спрогнозировали рост цен на яйца к маю

К Пасхе цены на яйца в России могут вырасти на 3-4% по сравнению с текущим уровнем. То есть в мае стоимость десятка яиц может составить 132-135 рублей в отдельных торговых сетях. Такой прогноз «Газете.Ru» дала ассистент кафедры политэкономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова, комментируя снижение средней цены на яйца до 129 рублей за десяток в феврале.

«В сезон, то есть к Пасхе в мае, цены в отдельных сетях могут вырасти 3-4% на фоне праздничного спроса, а после скорректироваться вниз. Снижение стоимости яиц сейчас говорит о правильности принятых в конце 2023 года мер. Для стабилизации цен был увеличен импорт яиц, российским производителям были предложены субсидии и льготное кредитование. Помимо укрощения издержек и преодоления дефицита яиц, нужно вспомнить еще об одной причине роста цен на них — новогодние праздники, когда население предъявляет колоссальный спрос на продукты питания», — отметила экономист.

По ее словам, нынешний ценовой откат связан с сезонным охлаждением спроса.

«Многие сетевые магазины предлагают скидки на яйца, так что покупатели могут приобрести их по ценам даже ниже зарегистрированных в статистике. Учитывая существующие факторы спроса и предложения, цены будут колебаться около существующего уровня до мая», — заключила Волкова.

О снижении стоимости яиц на 3% до 129 рублей за десяток в среднем в феврале сообщила ассоциация «Руспродсоюз». На прошлой неделе цена десятка яиц составляла в среднем 130,3 рубля, в начале года — 133,2 рубля.

Лидером по росту цен в 2023 году стали куриные яйца. По данным Росстата, за год яйца в России подорожали на 61,35% в 2023 году.

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