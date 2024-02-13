Россияне кинулись ремонтировать иностранную электронику

Россияне стали чаще обращаться за ремонтом компонентов для иностранных серверов и систем хранения данных. За 2023 год спрос на услугу вырос в пять раз, сообщает «Коммерсантъ».

Чаще всего в ремонт приносили технику Nvidia, HPE и Supermicro. Компании не имеют официальной поддержки и не поставляют комплектующие в РФ.

Найти новые компоненты для иностранной электроники в России сейчас крайне сложно, отмечают эксперты рынка. Цены на запчасти значительно выросли, а сроки доставки растянулись.

До этого стало известно, что продажи ноутбуков российских брендов по итогам прошлого года выросли в два раза, до 256 тыс. устройств, или 8,4 млрд рублей в денежном выражении. Средний чек увеличился на 9%, до 37 210 рублей. В результате доля российских ноутбуков на отечественном рынке достигла 8%.

Ранее сообщалось о стремительном росте российского рынка игровых консолей.