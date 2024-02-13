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Стало известно, сколько денег принесла бюджету России маркировка табака

Доходы России от маркировки табака за три года составили 245 млрд рублей

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету России 245 млрд рублей, заявила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сегодня действие системы распространяется на более 120 тыс. юридических лиц в отношении табачной продукции, а совокупный эффект от пресечения ее нелегального оборота составил 245 млрд рублей в виде полученных налоговых доходов», — отметила министр.

По ее словам, за период было легализовано 18 производств табачной продукции, 45 нелегальных было закрыто.

С 1 января 2024 года в России повысили акцизы на табачную продукцию и табак. Рост ставки составил 3%. В 2025-2026 годах она будет проиндексирована. Акцизные ставки на некоторые виды алкоголя вырастут с 1 мая 2024 года.

До этого правительство РФ утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Россию стали ввозить больше вина и крепкого алкоголя.

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