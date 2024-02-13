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Российский «теневой флот» столкнулся с проблемами из-за санкций США

«Теневой флот» России столкнулся с трудностями после ужесточения санкций США

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Tatiana Meel/Reuters

Российский «теневой флот» танкеров испытывает ощутимые трудности после ужесточения санкций США в октябре 2023 года, пишет Bloomberg.

За это период около половины из 50 танкеров, которые РФ использует для доставки сырой нефти, не смогли загрузить ни одного груза. Последний случай срыва поставки российского топлива произошел на прошлой неделе. Авианосец NS Leader 8 февраля совершил разворот у берегов Португалии после попадания под санкции США. Судно направлялось в российский порт на Балтийском море.

«Мы еще не видели ни одного танкера с начала октября, который, попав под санкции, шел бы с новым грузом нефти из России на экспорт», — заявил старший научный сотрудник Гарвардcкого университета Крейг Кеннеди.

До этого сообщалось, что G7 планирует ввести ограничения на «теневой флот» танкеров, чтобы заставить Россию использовать западные суда и страховщиков.

Ранее Минфин США ввел санкции против 17 танкеров, которые перевозили российскую нефть под флагами Либерии.

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