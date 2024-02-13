Стало известно, сколько потратят россияне на 23 февраля в этом году

Более половины опрошенных россиян — 52% — потратят до 3 тыс. рублей на подарки к 23 февраля в этом году. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Еще 40% респондентов готовы потратить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 8% — от 5 тыс. рублей и выше.

Большинство опрошенных россиян — 61% — не собираются увеличивать в этом году траты к 23 февраля по сравнению с прошлым годом. Потратят больше 20% респондентов, еще 13% хотели бы сократить расходы. Остальные 6% затруднились с ответом.

Праздничные дни 41% опрошенных планируют провести в домашней обстановке, 19% будут работать, а 18% респондентов планируют организовать отдых в загородном формате. Еще 16% останутся в городе для проведения активного досуга, 6% отправятся в путешествие в другой город или страну.

Среди тех, кто предпочитает остаться дома, каждый пятый планирует отсыпаться, 28% используют выходные дни для бытовых дел (уборка, ремонт и пр.), а 37% посвятят время любимым увлечениям, включая кино, сериалы, компьютерные игры. Остальные 14% пока не знают точно, чем займутся.

«Доля тех, кто планирует сэкономить на проведении праздничных дней, оказалась незначительна. В преддверии гендерных праздников традиционно проводятся массовые акции, скидки, покупателям предлагаются приуроченные к праздничным датам промокоды, бонусы, повышенные кешбэки — это во многом позволяет без ущерба качеству подарков и досуга уложиться в те же суммы, что и в прошлом году, несмотря на выросшие цены. При этом каждый пятый по своей инициативе планирует потратить даже больше, чем в прошлом году», — отметил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Опрос проводился в период с 2 по 9 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что только 13% россиян уверены, что являются финансово грамотными.