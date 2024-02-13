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В России стало меньше открываться индивидуальных инвестиционных счетов

Россияне стали меньше открывать индивидуальные инвестиционные счета

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России с начала 2024 года стали существенно меньше открываться новые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, в январе 2024 года было открыто 8,2 тыс. новых ИИС. За год до этого их было открыто более 21 тыс., то есть в 2,5 раза больше.

Снижение интереса к индивидуальным инвестиционным счетам, отмечает издание, может быть связано как с общим охлаждением инвесторов к фондовому рынку, возникшему на фоне высоких ставок по депозитам, так и с появлением новой формы ИИС взамен ранее действующих двух вариантов счетов.

Инвесторы видят в новом типе индивидуальных инвестиционных счетов неопределенность налоговых условий, а также риски досрочного возврата средств на непривлекательных условиях. Поэтому ожидается, что прирост клиентов с ИИС в этом году будет относительно невысоким.

Ранее сообщалось, что в России созданы университетские венчурные фонды общим объемом 3,5 млрд рублей для поддержки студенческих стартапов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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