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Российское правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК

Мишустин: 20 миллиардов рублей будет направлено на льготные кредиты для АПК

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мишустина, правительство перечислит 20 миллиардов рублей министерству сельского хозяйства. Принятое решение поможет отечественным аграриям получать по сниженной ставке инвестиционные и краткосрочные займы.

Премьер-министр отметил, что средства могут быть использованы для проведения сезонных полевых работ. Такое финансирование позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в агропромышленный комплекс и не только наращивать объемы производства, но и увеличить на отечественных мощностях переработку сельскохозяйственного сырья.

Мишустин обратил внимание на то, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и призвал держать на контроле выполнение этой задачи.

В пресс-службе правительства отметили, что с помощью этих средств в агропромышленный комплекс смогут привлечь более 804 миллиардов рублей кредитных средств на льготных условиях. Они пойдут на проведение сезонных полевых работ и реализацию инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства РФ предложило дополнительно выделить 4 млн тонн в рамках квоты на экспорт зерна, вводимой с 15 февраля.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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