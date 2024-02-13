Доля Азии в российском экспорте в 2023 году составила 72%

Доля стран Азии в общем объеме российского экспорта по итогам 2023 года превысила 70%. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает газета «Коммерсантъ».

Российский экспорт в 2023 году по сравнению с 2022 годом, по сведениям ФТС, уменьшился на 28,3%, с $592,5 млрд до $425,1 млрд. Падение подобных масштабов произошло из-за резкого сокращения объема поставок в страны Европы, вызванного введением санкций против России. Так, если в 2022 году он составлял $265,6 млрд, то в прошлом году уменьшился на 68%, до $84,9 млрд.

Экспорт России в страны Азии в 2023 году после переориентации поставок на другие рынки по итогам 2023 года вырос на 5,6%, с $290,4 млрд до $306,6 млрд. Столь небольшой рост объясняется в том числе и снижением цен на российскую нефть

Издание отмечает, что если в 2022 году объемы российского экспорта в Европу и Азию были сопоставимы, то сейчас ситуация кардинально изменилась. По итогам 2023 года доля азиатских стран в общем объеме российского экспорта составила 72%, в Европы — только 20%. Оставшиеся 8% экспорта России приходятся на африканские страны ($21,2 млрд, рост на 43%) и Северную и Южную Америки ($12,2 млрд, падение на 40%).

Импорт в 2023 году вырос на 11,7%, до $285,1 млрд. Рост импорта произошел за счет увеличения объема ввоза товаров из Азии на 29,2%, до $187,5 млрд. Из них $111 млрд приходятся на импорт из Китая. Ввоз товаров из Европы сократился на 12,3%, до $78,5 млрд, из Америки — на 11%, до $15 млрд. Импорт из африканских стран увеличился на 8,6%, до $3,4 млрд.

По данным ФТС, экспорт из России минеральных продуктов уменьшился на 33,6%, до $260,1 млрд. При этом существенно, на 24,1%, до $145,8 млрд, увеличился ввоз в Россию продукции машиностроения.

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