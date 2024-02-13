Центробанк рассмотрит введение лимита на максимальную сумму беспроцентной рассрочки

Центральный банк России рассматривает возможность введения предельной суммы бесплатной рассрочки, предоставляемой сервисами BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Об этом в Центробанке сообщили информационному агентству РБК.

К 1 июня нынешнего года ЦБ намерен разработать поправки в законодательство, которые регламентируют приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов. Речь идет о разном регулирование для двух моделей рассрочки — платной и бесплатной.

Платная рассрочка представляет собой фактически потребительский кредит. Такая рассрочка должна предоставляться профессиональными кредиторами.

Бесплатная рассрочка будет предоставляться специализированными операторами. В этом случае для них будут установлены требования, которые обеспечивают защиту прав потребителей.

Для сервисов бесплатной рассрочки ЦБ считает возможным введение дополнительного регулирования в виде лимита на сумму покупок. В настоящее время в качестве максимального единовременного объема покупок с оплатой частями у одного покупателя рассматривается пороговый диапазон в 60–80 тыс. рублей.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/finances/13/02/2024/65ca26b39a7947be4ec0e2e4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&from=copy

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