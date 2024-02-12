Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Концерн OMV заявил, что российский газ не попадает под санкции Евросоюза

OMV: при необходимости Австрия сможет полностью отказаться от газа из РФ

close
100%
РИА Новости

Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза, для отказа от него властям Австрии необходимо сформировать правовую основу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу концерна.

«Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран», — указывается в публикации.

По словам представителей компании, контракты на газовые поставки являются предметом конфиденциальности обеих сторон, поэтому комментировать возможные финансовые потери сейчас не представляется возможным. При этом концерн соблюдает все наложенные санкции и законы и продолжает диверсифицировать источники поставок.

Некоторое время назад министр энергетики Германии Леоноре Гевесслер заявила, что австрийским властям необходимо подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые ранее заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV.

Ранее австрийская OMV закупила у «Газпрома» в два раза больше газа, чем год назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами