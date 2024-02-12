Концерн OMV заявил, что российский газ не попадает под санкции Евросоюза

Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза, для отказа от него властям Австрии необходимо сформировать правовую основу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу концерна.

«Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран», — указывается в публикации.

По словам представителей компании, контракты на газовые поставки являются предметом конфиденциальности обеих сторон, поэтому комментировать возможные финансовые потери сейчас не представляется возможным. При этом концерн соблюдает все наложенные санкции и законы и продолжает диверсифицировать источники поставок.

Некоторое время назад министр энергетики Германии Леоноре Гевесслер заявила, что австрийским властям необходимо подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые ранее заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV.

Ранее австрийская OMV закупила у «Газпрома» в два раза больше газа, чем год назад.