ЕС согласовал норму о применении прибыли от финактивов России для Украины

Европейский совет согласовал постановление, предоставляющее возможность осваивать прибыль от замороженных финансовых активов России для помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

«Совет принял постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), владеющих активами и резервами Центробанка России», — указано в заявлении.

Согласно документу, центральные депозитарии, которые владеют активами российского финрегулятора на сумму, превышающую €1 млн, должны учитывать остатки средств, накопившиеся в результате санкционных мер Евросоюза, и хранить подобные доходы отдельно. Отмечается, что депозитариям воспрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

В публикации сказано, что все средства впоследствии пойдут на поддержку Украины и восстановление республики.

Незадолго до этого бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен призвал страны Запада смелее использовать замороженные российские активы для нужд Украины.

Перед этим представитель Еврокомиссии Даниэл Ферри утверждал, что Евросоюз добился прогресса в борьбе с обходом санкций против РФ третьими странами.

Ранее сообщалось, что Украина лишится прибыли от замороженных активов России в Европе.