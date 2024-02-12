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Организаторы премии «НПБК. Эффективность» объявили состав экспертного совета

Профессионалы рынка бизнес-коммуникаций выберут лучшие бренды и медиа России

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Пресс-служба премии «НПБК. Эффективность»

Наиболее сильные команды российских агентств, брендов и медиа, работающих в области бизнес-коммуникаций будут отмечены Национальной премией бизнес-коммуникаций «Эффективность». Заявки на конкурс рассмотрят представители компаний-лидеров рынка, сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая является организатором премии.

Так, заявки направления «Внешние коммуникации» будут оценивать 110 директоров по маркетингу, стратегическому развитию и клиентскому сервису ведущих российских брендов и агентств.

Победителей этого блока выберут первые лица известных брендов и компаний медиарынка, эксперты СМИ, аудиторских и исследовательских организаций.

Среди экспертов — директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группы ЛСР Александр Зильберт, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков, глава дивизиона рекламных продуктов и технологий Сбера Владимир Мосин и другие.

Организаторы премии отмечают, что каждый год событие привлекает внимание специалистов, строящих успешные бренды и команды. Поэтому престижна не только победа или попадание в шорт-лист, но и сам факт участия.

По мнению директора по маркетингу и рекламе ГК «Самолет» Оксаны Трофимовой, которая входит в состав жюри, «НПБК. Эффективность» — это библиотека знаний, способ найти интересные креативные заходы и даже коллаборации.

При этом выгоду от участия в премии получают игроки разного уровня, считает руководитель группы цифровых проектов EXEED Дарья Шведова.

Она отметила, что для топовых компаний участие в премии является важным инструментом поддержания имиджа и подтверждения профессионализма сотрудников.

Прием заявок продлится до 1 марта.

Генеральный стратегический партнер премии — медиахолдинг Rambler&Co.

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