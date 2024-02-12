Минсельхоз предложил увеличить квоту на вывоз зерна за рубеж

Министерство сельского хозяйства РФ предложило дополнительно выделить 4 млн тонн в рамках квоты на экспорт зерна, вводимой с 15 февраля. Об этом пишет РИА Новости в со ссылкой на постановление кабмина.

В конце декабря была утверждена квота на экспорт зерна из России на первую половину 2024 года в размере — 24 млн тонн. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации. Также принят закон, предоставляющий правительству дополнительные полномочия по управлению тарифами на экспорт товаров в дружественные страны.

Теперь Минсельхоз предлагает увеличить этот объем до 28 млн тонн.

Квота будет действовать до 30 июня 2024 года включительно в отношении стран, не входящих в ЕАЭС.

В конце прошлого года эксперты из Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) предположили, что в 2023 году Россия могла нарастить экспорт пшеницы за июль — декабрь до рекордных 36,7 млн тонн зерновых после 29,8 млн тонн за тот же период в 2022 году. По мнению ИКАР, такие объемы могли позволить РФ увеличить свою долю на мировом рынке пшеницы с 22 до 25% в прошедшем сезоне.

Ранее Лавров оценил успехи сельскохозяйственного производства России.