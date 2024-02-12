Австрийский депутат емко охарактеризовал отказ от газа из РФ

Депутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Аксель Кассеггер заявил, что потенциальный отказ Австрии от поставок российского газа станет «выстрелом в колено». Его слова приводит ТАСС.

«Отказ от контрактов на поставку газа может стать очередным политическим выстрелом в колено этого злополучного федерального правительства», — заявил он.

По словам Кассеггера, данный шаг навредит австрийской экономике, при этом не повлияет на Россию.

До этого министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что австрийским властям необходимо подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые ранее заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV. По ее словам, сотрудничество с российской стороной и контрактные обязательства по забору большого количества природного газа стали очередной причиной, почему доля российского газа в Австрии столь велика.

Ранее Австрия удвоила закупки российского газа.