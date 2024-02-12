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Эксперты предложили новый подход к тарифам ЖКХ

ВШЭ: тарифы ЖКХ должны зависеть от доступности услуг в конкретном регионе

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Эксперты Высшей школы экономики и Института экономики города предложили альтернативную схему установления тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В основе нового подхода к тарифной политике, по их мнению, должна лежать оценка финансовой доступности коммунальных услуг для населения. Об этом сообщает РБК.

Специалисты отмечают, что в последние годы сектор ЖКХ страдает от недофинансирования. Коммунальная инфраструктура сильно изношена, с этим связаны многочисленные аварии.

Одна из главных причин, по мнению экспертов, — тарифы на услуги ЖКХ для граждан растут медленнее фактической инфляции. Чтобы изменить ситуацию, они предлагают в качестве критерия для повышения платы использовать долю получателей субсидий на оплату ЖКУ.

Если в регионе таких семей больше 15% от всех, тарифы поднимать нельзя. А там, где меньше 15%, можно увеличивать плату до 30%.

Однако для этого нужны единые федеральные стандарты назначения субсидий. Сейчас они различаются в разных субъектах РФ. Эксперты ВШЭ считают, что их введение позволит улучшить ситуацию в сфере ЖКХ.

В целом новый подход даст дополнительные доходы коммунальным предприятиям, но увеличит нагрузку на более обеспеченные домохозяйства. Его реализация потребует непростых политических решений, резюмируют авторы исследования.

До этого эксперты предложили ограничить льготное энергопотребление в РФ.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ зимой.

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