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В России решили не штрафовать экспортеров за отсутствие продаж валютной выручки

В ГД одобрили отказ от штрафов за непродажу валютной выручки

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку об исключении штрафов для экспортеров, которые не выполняют требования по реализации валютной выручки. Об этом сообщил ТАСС.

Первый зампред комитета Даниил Бессарабов уточнил, что в первом чтении одно из предложений касалось введения административной ответственности за отсутствие продаж части валютной выручки.

«Есть предложение от этой нормы отказаться в силу ряда обстоятельств», — отметил депутат.

Документ внесли в Думу в начале ноября 2023 года. Проект включили в пакете с законом, который уточняет порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний к косвенным владельцам акций. В первом чтении проект принят 30 ноября.

В конце января стало известно, что кабмин РФ может бессрочно продлить требование продавать валютную выручку.

До этого помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что мера об обязательной продаже валютной выручки показала свою эффективность.

Ранее доллар подорожал до 93,5 рубля впервые с 7 декабря.

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