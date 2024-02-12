Экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке

Центробанк РФ оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых — 16 февраля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин.

«Мое личное убеждение, что ЦБ не будет менять ключевую ставку. Она останется на уровне 16%, потому что тренды, с моей точки зрения, инфляционные, не изменились. Достаточно жесткая политика, денежно-кредитные политика, направлена сейчас на попытку не в резкой форме, но изменить тенденцию развития цен. Добиться, чтобы замедлился рост цен, динамикой ключевой ставки. Нынешняя ключевая ставка — по всем учебникам — она достаточна», — пояснил Дубинин.

При этом экс-зампред ЦБ назвал недостижимым уровень инфляции в 4% в 2024 году.

«Мое мнение подкрепляется скорее тем, что происходило в предыдущем году. ЦБ тоже ставил цель по инфляции очень существенную, замедление инфляции. И в 2023 году последовали административные цели. Инфляцию сейчас стимулирует не только ключевая ставка, но, скажем, то, что называют у нас теперь бюджетным стимулом. То есть очень большие бюджетные расходы», — уточнил экс-зампред ЦБ.

Большие бюджетные расходы ведут к снижению курса рубля и, соответственно, росту цен на экспорт и импортные продукты.

«Ну и общее стимулирование инфляции происходит. У ЦБ ограничен инструментарией для борьбы с инфляцией», — заключил Дубинин, назвав «другой жизнью» период, когда инфляция в России была вблизи 4%.

Инфляция в России была вблизи 4% по итогам года в 2018-2020 годах.

Ранее восемь банковских аналитиков и экономист предрекли «Газете.Ru» сохранение ключевой ставки 16 февраля.