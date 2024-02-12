Экономист предрекла оживление спроса на рынке новостроек в марте

Число сделок по покупке квартир на российском рынке новостроек в феврале-марте 2024 года вырастет на 2-2,5% по сравнению с показателями января. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Большего (роста) весной ожидать в ближайшее время не стоит, а год к году показатель снизится на 11%. В феврале--марте 2023 была же ключевая ставка низкая (7,5%) и огромный спрос на первичные программы. Рассматривая перспективу после марта, можно предположить, что многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и государственных льготных программ. Если они будут продлены, то стоит ожидать роста спроса на квартиры в новостройках, но это будет понятно только после окончания марта 2024 года», — пояснила экономист.

По ее прогнозам, спрос на первичное жилье вырастет в субъектах России, а не в Москве и Санкт-Петербурге.

«Лимит для Москвы по госпрограммам составляет 6 млн рублей. Многие граждане стали интересоваться квартирами в таких субъектах, как Нижний Новгород, Саратов, Краснодарский край, Омск и другие», — уточнила Коваленко.

По ее словам, некоторые покупатели вторичного жилья, которое стоит гораздо дешевле, чем первичное, все-таки перейдут на первичный рынок. Экономист объяснила это высокими процентными ставками по ипотеке на вторичном рынке (в ряде случаев доходят до 25% против 6-8% по льготным программам — «Газета.Ru»).

Коваленко подытожила, что покупка вторичной квартиры может быть сейчас выгодна только в том случае, если возможен переезд сразу, а не через какой-то период времени. В остальных ситуациях выгода будет в пользу новостроек. Недвижимость в России все же дешевле, чем в странах Европы, поэтому покупка квартиры возможна в том числе с инвестиционной целью, заключила экономист.

В январе количество сделок на российском первичном рынке недвижимости сократилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».