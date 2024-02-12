Пиву в пластиковых бутылках предсказали падение продаж в 2024 году

В 2024 года продажи пива в пластиковых бутылках продолжат сокращаться, не исключено появление альтернативных видов упаковок. Такой прогноз «Газете.Ru» дал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя снижение продаж пива в ПЭТ-таре по итогам 2023 года.

«Основной вклад в ограничение использования ПЭТ-тары для напитков будут вносить потребители. Единственное удобство ПЭТ-тары, по сравнению с другими видами потребительской упаковки, — закручивающаяся крышка. Если производители стеклянных бутылок перейдут на винтовую крышку для пивных бутылок, они смогут выиграть у ПЭТ еще десяток процентов рынка. Не совсем понятно, как это можно реализовать в алюминии, но доля тех же банок продолжит рост и вытеснение пПЭТ», — прокомментировал Шапкин.

По итогам 2024 года, доля продаж пива в банках увеличится примерно 6% роста за счет вытеснения ПЭТ, спрогнозировал эксперт. Он сказал, что в 2023 году продажи пива в пластиковой упаковке сократились за счет роста популярности альтернативной легкой и удобной для потребителей алюминиевой банки, а также интереса молодого поколения к экологичности и заботе об окружающей среде.

«В правительстве также в последнее время уделяется внимание решению вопросов ограничения воздействия пластика на окружающую среду, в том числе проблеме микропластика. Во многих странах идет активная борьба против использования пластика в пищевой продукции и для упаковки. Например, в Кении за использование пластикового пакета можно получить реальный тюремный срок. У нас, к сожалению, обычная практика использования пластиковых пакетов без счета. Правда с 1 января введены повышенные коэффициенты экосбора для производителей пластиковой упаковки», — отметил эксперт.

Продажи в России пива в пластиковых бутылках в 2023 году снизились на 4,8% в натуральном выражении и на 1% в деньгах, в то время как годом ранее, напротив, наблюдался рост, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на ритейл-аудит NielsenIQ. Так, в 2022 году продажи пива в ПЭТ-таре повысились на 2,5% и 18,3% соответственно.

Ранее Шапкин рассказал «Газете.Ru», что из-за повышения цен на водку россияне начнут переходить на пиво.