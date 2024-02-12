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Стало известно о сверхсекретном клубе глав крупнейших банков Европы

FT сообщила о секретном клубе глав крупнейших банков Европы

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Arnd Wiegmann/Reuters

В швейцарском Цюрихе в конце октября прошлого года состоялась трехдневная встреча сорока самых влиятельных представителей банков Европы. Об этом написала Financial Times.

Отмечается, что встреча была организована влиятельной, но малоизвестной организацией — «Международный институт банковских исследований» (IIEB). FT утверждает, что это очень секретный клуб для финансистов из Европы, в котором главы банков встречаются с лидерами страны — королями, президентами, премьерами, а также представителями Центробанков.

«Это не Давос, где каждый может купить cебе членство», — рассказал один из участников встречи.

Клуб IIEB был основан в 1950 году в Париже для того, чтобы главы крупнейших банков Европы могли обсуждать сделки по слиянию и поглощению, а также формированию глобальной политики. Мероприятия проводятся в роскошных отелях и дворцах.

Подчеркивается, что клуб не имеет своего сайта, а темы встреч и заседаний не протоколируются. Участникам встречи рекомендуется не распространяться о ее содержании.

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