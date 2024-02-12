Выплаты кешбэка российскими банками в 2023 году выросли на треть

Крупнейшие российские банки в сумме выплатили клиентам 200 млрд рублей кешбэка и бонусов в 2023 году. Это на 33% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости».

Больше всего кешбэка получили клиенты Тинькофф Банка — 83 млрд рублей, что на 28% выше уровня 2022 года. 140 млрд бонусов по программе «Спасибо» начислил Сбербанк, число участников программы выросло до 78 млн человек. ВТБ выплатил клиентам 24,3 млрд бонусов в рублях и баллах, на 6% больше, чем в прошлом году.

Совкомбанк начислил 3,5 млрд рублей в баллах, на 10% выше уровня 2022 года. В 2 раза выросли выплаты в Альфа-Банке и Банке Дом.РФ.

Если в 2022 году люди активно списывали бонусы за услуги строительства и развлечений, то в отличие от прошлого года, клиенты чаще тратили бонусы в супермаркетах, кафе и ресторанах.

До этого стало известно, о сверхсекретном клубе глав крупнейших банков Европы.

Ранее Турция и Россия обсудили альтернативы SWIFT в платежах.