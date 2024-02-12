Украина лишится прибыли от замороженных активов России в Европе

Евросоюз не может передать замороженные российские активы Украине, поскольку не существует соответствующего юридического механизма. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, отмечает агентство, даже если механизм разработают, использовать его не получится, так как у него не будет обратной силы. Отмечается, что Брюссель также сократил помощь Киеву в полтора раза и требует от него большей финансовой самостоятельности.

Замороженные активы РФ находятся в депозитарии Euroclear, который за год на них заработал свыше €4 млрд. Financial Times считает, что этих денег Украина не увидит. Европейская комиссия готовит юридическую почву для полной конфискации, на которой настаивают Соединенные Штаты. Бельгия предложила G7 использовать обездвиженные активы ЦБ Российской Федерации в качестве залога для выпуска облигаций.

В Financial Times считают, что конфискация может привести к «непредсказуемым экономическим последствиям», поскольку этот шаг «заставит других вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же».

РИА Новости отмечает, что российская сторона обратится в международные суды, а Кремль уже пообещал блокировку вложений западных инвесторов.

«У Москвы появляются серьезные юридические аргументы в пользу возвращения средств, компенсации ущерба и заморозки иностранных активов на своей территории. Они в три-четыре раза больше российских инвестиций в Евросоюзе», — пояснил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

До этого директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Артем Студенников заявлял, что попытки западных стран реализовать заблокированные на Западе российские финансовые активы похожи на воровство.

Ранее в МИД рассказали о перспективах возвращения замороженных российских активов.