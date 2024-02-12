Из-за снижения рождаемости в США страдают продажи подгузников

Продажи подгузников в США снижаются на фоне падения рождаемости в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.

С 1990 по 2020 год коэффициент рождаемости в США сократился более чем вдвое и опустился ниже 60. Женщины предпочитают рожать позже: среди 20-24-летних рождаемость за последние 30 лет упала на 43%, а среди 40-44-летних выросла на 132%.

По данным исследовательской компании Circana, в 2023 году розничные продажи подгузников сократились на 1% четвертый год подряд. Это негативный сигнал для крупнейших производителей P&G и Kimberly-Clark, на которых приходится более половины американского рынка.

На спрос влияет и рост цен: с 2019 по 2023 год стоимость упаковки подгузников выросла на 35%. По словам руководителя НКО Джоан Голдблюм, из-за инфляции многим семьям не хватает денег даже на базовые нужды.

При этом эксперты, опрошенные изданием, связали взрывной рост товаров детской гигиены и продуктов питания с тем, что люди начали больше покупать аналогичных товаров в эпоху карантина из-за Covid-19, как раз в тот момент, когда ощущалась нехватка сырья и рабочей силы. Компании в это время продолжили наращивать производство и повышать зарплаты сотрудникам, чтоб попытаться восстановить и сохранить рентабельность, которую они потеряли во время пандемии.

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