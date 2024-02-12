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Экономист предрек сильные колебания курса рубля в марте

Экономист Перепелица: доллар в марте будет стоить от 85 рублей до 92 рублей

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Shutterstock

В марте возможны сильные колебания курса рубля — доллар будет стоить от 85 рублей до 92 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«В марте курс рубля будет зависеть от ряда факторов: объемов обязательной продажи валютной выручки экспортеров, сальдо торгового баланса, ключевой ставки Банка России, действий спекулянтов. Недавно добавился еще фактор дефицита юаней на валютной бирже, что несколько ослабило курс рубля. Также некоторым психологическим фактором выступает покупка валюты Банком России», — пояснил Перепелица.

Он уточнил, что покупка валюты ЦБ является психологическим фактором, так как объемы покупки составят менее двух десятых процента оборота валютной биржи.

«Достаточно сильные колебания курса рубля в марте возможны в диапазоне от 85 до 92 рублей за доллар США. Закупать валюту в марте не стоит. Дальнейшая девальвация рубля маловероятна. Скорее всего в 2024 году рубль останется в указанном диапазоне», — заключил экономист.

По данным Мосбиржи на 10:01 мск, доллар стоит 91 рубль. По сравнению с уровнем закрытия торгов пятницы, американская валюта подорожала на 10 копеек.

Ранее в БКС сказали «Газете.Ru», что курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться вокруг уровня 91 рубль.

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