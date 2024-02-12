В НРА усомнились в быстром смягчении денежно-кредитной политики

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может пройти не ранее июля 2024 года, при этом на следующем заседании 16 февраля Центробанк сохранит свою ставку. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на прогноз Национального рейтингового агентства (НРА).

Начало снижения ставки в июле обусловлено тем, что в России сохраняется высокая инфляция и дополнительное давление на нее оказывает «инфляционная травма» (термин обозначает завышенные долгосрочные инфляционные ожидания — прим. «Газеты.Ru»)

По мнению аналитиков НРА, несмотря на замедление роста потребительских цен, продолжающаяся мягкая бюджетная политика и рост издержек производителей потребуют от ЦБ продолжения жесткой денежно-кредитной политики.

Как отмечают эксперты, пережитый в 2022-2023 годах опыт высокой инфляции сформировал у населения и бизнеса «инфляционную травму». Это также мешает снизить ключевую ставку.

Однако после февральского заседания тон регулятора может смягчиться, считают в НРА. Раскрытие резюме обсуждения решения по ставке повысит прозрачность ЦБ и будет способствовать снижению инфляционных ожиданий.

На прошлой неделе стало известно, что Аргентина стала мировым лидером по инфляции в 2023 году.

Ранее зампред ЦБ назвал диапазон снижения ключевой ставки.

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