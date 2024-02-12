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В Чехии заявили, что Россия может заработать из-за решения США

Hrot24: мораторий на экспорт сжиженного природного газа из США крайне выгоден РФ

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Issei Kato/Reuters

Российская Федерация может заработать на запрете на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ), который ввел президент США Джо Байден. Об этом написал обозреватель Hrot24 Франтишек Новак.

По его словам, Россия уже подготовила ряд проектов, связанных с СПГ. Речь идет, в частности, о запланированном на следующий год строительстве крупного терминала в Мурманске, заявил журналист.

Он считает, что «пророссийское» решение американского лидера связано с желанием Белого дома понравиться «левым» избирателям: ранее в США опубликовали доклад, согласно которому экспорт сжиженного природного газа из страны в Европу оказался вреднее для окружающей среды, чем сжигание угля.

До этого в Европейской комиссии заявили, что пауза в одобрении новых поставок СПГ из Соединенных Штатов не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В январе администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.

Ранее в Европе раскритиковали решение Байдена по СПГ.

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