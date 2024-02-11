«Газпром экспорт» подал в суд иск к нидерландской компании

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В карточке дела пока не уточняются сумма исковых требований и дата слушаний.

Начало СВО и антироссийские санкции повлияли на снижение экспорта газа из РФ в Европу. «Газпром» прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе и GasTerra. Это связано с неоплатой российского газа по новой схеме в рублях.

10 февраля сообщалось, что «Газпром» подает газ для ЕС через Украину в объеме 42,3 млн кубометров в сутки.

8 февраля стало известно, что правительство Ирака приняло решение пригласить «Газпром» принять участие в разработке нефтяного месторождения Эн-Насирия на юге страны.

Подробнее о том, как после официального отказа Европа продолжает закупать российский газ, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в прошлом году Россия снизила экспорт газа.