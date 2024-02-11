Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с Китаем

Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по темпам прироста товарооборота среди партнеров Китая. Об этом заявил директор первого департамента Азии Иван Желоховцев, передает РИА Новости.

«В прошлом году Россия фактически стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров КНР», — отметил он.

По словам эксперта, с Соединенными Штатами, Японией и Республикой Корея динамика торговли у КНР ощутимо «ушла в минус». Дипломат обратил внимание, что это позволило России сделать выдвинуться на четвертую позицию в ряду внешнеторговых контрагентов Пекина.

Желоховцев подчеркнул, что сейчас более 90% расчетов между двумя странами осуществляется в национальных валютах. Таким образом, товарооборот составил порядка 20 трлн рублей или около 1,6 трлн юаней.

До этого стало известно, что Россия установила рекорды торговли с дружественными странами. Министр экономического развития РФ Максим Решетников пояснил, что высоких показателей достигл также товарооборот с Индией, Египтом, ОАЭ, Бразилией и Сингапуром.

Ранее китайский посол рассказал о предстоящих встречах Путина и Си Цзиньпина.