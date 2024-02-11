Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден хорошо оценил рост индекса S&P 500

Байден назвал рост индекса S&P 500 свидетельством экономической мощи США

close
100%
Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден положительно оценил рекордный рост фондового индекса S&P 500. Об этом он сообщил в своем X.

«Друзья, выходные начинаются с хороших новостей. Укрепление фондового рынка является свидетельством сильной американской экономики», — подчеркнул Байден.

Так он отреагировал на новость NBC News о рекордном показателе фондового индекса S&P 500 во время закрытия торгов.

До этого стало известно, что фондовый индекс S&P 500, в корзину которого включены акции крупнейших по капитализации компаний США, впервые в истории торгов завершил сессию на отметке выше 5000 пунктов.

В пятницу, 9 февраля, S&P 500 закрылся на уровне 5026,61 пункта. С конца октября 2023 года индекс прибавил 20%.

Чтобы вырасти с 1000 до 2000 пунктов, S&P 500 потребовалось 4168 торговых сессий. Это заняло у индикатора 16 лет — с 1998-го по 2014 год. Отметку в 3000 пунктов преодолеть удалось за 1227 торговых дней с 2014-го по 2019-й. Чтобы превысить уровень 5000 пунктов, ушло всего 719 сессий.

Ранее в Китае сменили главу регулятора фондового рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами