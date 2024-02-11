Байден хорошо оценил рост индекса S&P 500

Президент США Джо Байден положительно оценил рекордный рост фондового индекса S&P 500. Об этом он сообщил в своем X.

«Друзья, выходные начинаются с хороших новостей. Укрепление фондового рынка является свидетельством сильной американской экономики», — подчеркнул Байден.

Так он отреагировал на новость NBC News о рекордном показателе фондового индекса S&P 500 во время закрытия торгов.

До этого стало известно, что фондовый индекс S&P 500, в корзину которого включены акции крупнейших по капитализации компаний США, впервые в истории торгов завершил сессию на отметке выше 5000 пунктов.

В пятницу, 9 февраля, S&P 500 закрылся на уровне 5026,61 пункта. С конца октября 2023 года индекс прибавил 20%.

Чтобы вырасти с 1000 до 2000 пунктов, S&P 500 потребовалось 4168 торговых сессий. Это заняло у индикатора 16 лет — с 1998-го по 2014 год. Отметку в 3000 пунктов преодолеть удалось за 1227 торговых дней с 2014-го по 2019-й. Чтобы превысить уровень 5000 пунктов, ушло всего 719 сессий.

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