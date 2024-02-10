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«Газпром» сообщил об объеме транзита газа в Европу через Украину

«Газпром» подает газ для ЕС через Украину в объеме 42,3 млн кубометров в сутки

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Павел Львов/РИА Новости

Объем прокачки газа через украинскую газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» 10 февраля составляет 42,3 млн куб. м в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя «Газпрома».

Заявка на транзит топлива на ГИС «Сохрановка» была вновь отклонена украинской стороной, уточнили в компании. Накануне, 9 февраля, объем транзита составил 42,4 млн куб. метров в сутки.

Маршрут через Украину остается единственным путем для поставок российского газа потребителям в Западной и Центральной Европе.

По итогам 2023 года Евросоюз стал крупнейшим импортером СПГ из России, потратив на российский газ более $6,6 млрд. Объем поставок за 12 месяцев вырос на 40%.

Подробнее о том, как после официального отказа Европа продолжает закупать российский газ, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительство РФ продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ».

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