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Стало известно, сколько финансовых пирамид и нелегалов выявили в России за 2023 год

Центробанк РФ за 2023 год выявил в 1,5 раза больше финансовых пирамид

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Банк России за 2023 год выявил в 1,5 раза больше финансовых пирамид — 2944 против 2017 годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Центробанка РФ.

Количество выявленных нелегальных кредиторов за 12 месяцев выросло на 9%. При этом число нелегальных участников рынка ценных бумаг сократилось почти на треть.

С января по декабрь 2023-го по инициативе Банка России было заблокировано более 11,2 тыс. нелегальных интернет-ресурсов, включая аккаунты, каналы и чат-боты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram.

В отношении правонарушителей возбудили более 125 уголовных дел.

Ранее аналитики раскрыли число телефонных номеров россиян, слитых в сеть в 2023 году.

До этого российские банки выступили против введения штрафов за утечки данных клиентов.

Ранее предлагалось отстранять топ-менеджеров банков на 10 лет за утечки данных.

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