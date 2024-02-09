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Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном

Посол Бородавкин: доля расчетов России и Казахстана в нацвалютах достигла 80%

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Алексей Майшев/РИА Новости

Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что доля взаиморасчетов двух государств в национальных валютах достигла 80%. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2023 года вырос на 23%, он составил более 2 трлн рублей. Посол подчеркнул, что Казахстан занял пятое место среди крупнейших торговых партнеров РФ в прошлом году.

Бородавкин добавил, что за время существования независимого Казахстана российская сторона вложила в республику более $22 млрд, а с учетом российских капиталов, пришедших в страну через офшорные зоны, эта цифра составляет около $55 млрд.

До этого первый заместитель фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин заявил, что назначение нового премьера Казахстана Олжаса Бектенова является положительным решением для России, так как его руководство правительством не изменит отношения республики с Москвой.

По мнению политолога, это в том числе стало возможным благодаря тому, что ОДКБ сыграла свою роль в том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале 2022 года сумел сохранить власть.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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