Гендиректор «Самолета» Елистратов покидает свой пост

Генеральный директор «Самолета» Антон Елистратов сообщал в Telegram-канале, что покидает свой пост. По данным РИА Новости, его должность займет Андрей Иваненко, который ранее руководил бизнес-юнитом «Москва» в компании.

«Сегодня вечером вышел официальный пресс-релиз о том, что с понедельника 12 февраля я ухожу с поста генерального директора», — говорится в публикации.

Елистратов сообщил, что остается членом совета директоров и акционером компании.

Компания «Самолет» является одним из крупнейших российских застройщиков жилья. Она работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах.

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