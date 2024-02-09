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Гендиректор «Самолета» Елистратов покидает свой пост

Гендиректор девелопера «Самолета» Елистратов покидает свой пост

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Михаил Киреев/РИА Новости

Генеральный директор «Самолета» Антон Елистратов сообщал в Telegram-канале, что покидает свой пост. По данным РИА Новости, его должность займет Андрей Иваненко, который ранее руководил бизнес-юнитом «Москва» в компании.

«Сегодня вечером вышел официальный пресс-релиз о том, что с понедельника 12 февраля я ухожу с поста генерального директора», — говорится в публикации.

Елистратов сообщил, что остается членом совета директоров и акционером компании.

Компания «Самолет» является одним из крупнейших российских застройщиков жилья. Она работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах.

18 декабря стало известно, что руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев уходит в отставку. Представители НСПКВ рассказали журналистам, что гендиректор компании покидает свой пост с 1 января 2024 года. Источник Frank Media назвал кандидатуру врио Комлева.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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