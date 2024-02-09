Российская структура Siemens получила новое название

Российскую структуру немецкой компании AG Siemens переименовали из OOO «Сименс» в ООО «Системс». Об этом сообщает «Интерфакс».

В марте 2022-го Siemens покинул Россию. Его российская структура с 2021 года находится в процессе реорганизации в форме выделения.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Siemens потерял €600 млн после ухода из России в 2022 финансовом году. Об этом говорится в отчете компании о результатах за 2023 год. Потери понесло подразделение Siemens Mobility, которое производит железнодорожную технику. Компания прекратила весной 2022 года поставки скоростных поездов «Сапсан» для РЖД в Россию.

В декабре сообщалось, что компании Siemens и Volkswagen, ранее запросившие у правительства Германии компенсации за инвестиции в Россию, вряд ли получат какие-либо выплаты, поскольку ФРГ в данном случае рискует стать банкротом. Об этом заявил экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

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