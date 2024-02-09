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В Латвии рассказали об ущербе экономике страны от санкций против России

Экономика Латвии значительно пострадала от антироссийских санкций

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Экономика Латвии понесла значительный ущерб от санкций, которые местное правительство ввело в отношении России, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Олег Зыков.

Товарооборот между странами за январь — сентябрь прошлого года сократился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил $1,2 млрд. Экспорт за три квартала упал на 71%, до $1 млрд, импорт — на 30%, до $202,6 млн.

«Введенные Ригой односторонние ограничительные меры нанесли значительный урон экономике самой Латвии, которая продолжает подсчитывать убытки от недальновидной политики санкций», — отметил Зыков.

Накануне стало известно, как c 2022 года изменился товарооборот Финляндии с Россией. За два года РФ переместилась из топ-3 ведущих торговых партнеров страны во второй десяток. Предприниматели Финляндии оказались не готовы к новым условиям. В стране резко выросло число банкротств.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о сложной весне на границе с Россией.

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