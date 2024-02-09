Верховный суд разрешил банкротить иностранные компании, имеющие «тесную связь» с Россией

Верховный суд РФ признал законной практику введения процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, имеющих «тесную связь» с Россией, сообщает «Интерфакс».

Под «тесной связью» подразумевается, что у компании в стране имеется имущество или бизнес, который ведут бенефициары, совершается значительное число сделок на территории РФ и прочее.

Процедура банкротства может охватывать как все активы должника, так и быть локальной. Это зависит от того, где находится центр основных интересов иностранного юрлица.

Ранее российские коллекторы получили право использовать искусственный интеллект при взыскании долгов. Новый закон разрешил им применять голосовых агентов на основе ИИ для общения с должниками.

До этого россиянам рассказали, можно ли законно списать долги, не прибегая к банкротству.

Ранее Сбербанк подал иск о банкротстве предприятия экс-депутата Романа Гольдмана.