Инвестстратег оценил влияние интервью Путина Карлсону на курс рубля

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным, которое было опубликовано утром 9 февраля, оказало совсем незначительное влияние на курс рубля. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, проанализировав ход торгов на Мосбирже.

«Если влияние интервью на курс рубля и было, то совсем незначительным. Во-первых, динамика рубля сейчас почти полностью завязана на торговых потоках, ценах на сырье и регуляторных механизмах. После ухода нерезидентов геополитический аспект стал заметно слабее влиять на рублевые активы. В этом смысле, например, повышение стоимости нефти Brent к $81,5 – новость для российской валюты более насущная», — пояснил Бахтин.

Во-вторых, по его словам, экономические аспекты в интервью были мало затронуты.

«Таким образом, текущие движения курса вписываются в рамки привычной внутридневной волатильности. Полагаем, что в ближайшее время доллар продолжит двигаться в пределах 90-92 рубля», — заключил инвестстратег.

Курс рубля на открытии валютных торгов в пятницу демонстрировал рост. Курс доллара в моменте опускался до 90,54 рубля (-0,39%), евро — до 97,36 рубля (-0,56%). По данным Мосбиржи на 11:45 мск, доллар стоит 90,8 рубля (-0,03%), евро — 97,8 рубля (-0,41%).

Ранее «Газета.Ru» назвала предел ослабления курса рубля.