Сбербанк подал иск о банкротстве предприятия экс-депутата

Сбербанк принял решение подать в Арбитражный суд иск о банкротстве Атамановского хлебоприемного предприятия, которое принадлежит бывшему депутату Заксобрания Красноярского края Роману Гольдману. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Гольдман был объявлен в федеральный розыск в ноябре 2023 года. Центральный районный суд заочно арестовал его в начале февраля.

«Сумма исковых требований 609,564 млн рублей», — следует из картотеки арбитражных дел.

До этого Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники».

В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии за уклонение от налогов на сумму более 918 млн руб.

Ранее суд продлил арест имущества и денежные средства Блиновской до 26 апреля.