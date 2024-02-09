В США узнали, что решение Байдена о моратории по СПГ связано с влиянием миллиардеров

Решение прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США было принято президентом Джо Байденом в результате давления со стороны миллиардеров — семьи Рокфеллеров и Майкла Блумберга ($96 млрд). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Рокфеллеры и Блумберг, а также другие миллиардеры, спонсировали кампанию Байдена.

Отмечается, что кампания была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, выступавших против проектов в области ископаемого топлива. Активисты выдвигали экологические требования к Вашингтону и федеральным чиновникам.

Представитель администрации Байдена заявил, что усилия активистов привлекли внимание Белого дома.

Другие сотрудники рассказали, что на них повлияли действия экологических групп. Однако Байден окончательное решение прекратить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ на фоне результатов новых исследований о выбросах на объектах СПГ, а также желания лучше понять, как поставки СПГ влияют на экономику США и национальную безопасность.

Ранее в Европе раскритиковали решение Байдена по СПГ.