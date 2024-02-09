Для долгосрочных сбережений могут ввести налоговый вычет

Российское правительство одобрило проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Планируется, что положения Налогового кодекса будут синхронизованы с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусматривается создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС). Также предполагаются дополнительные положения с целью упросить процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан.

Кроме того, предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, которая связана с заключением договоров долгосрочных сбережений. Это даст возможность обеспечить контроль за предоставлением вычетов.

По информации Минфина, в случае принятия поправок налоговые вычеты распространятся на доходы, полученные с 1 января 2024 года.

Законопроект, предусматривающий совокупный налоговый вычет в пределах 400 тыс. руб. в год, внесли в Государственную думу в октябре прошлого года, в ноябре 2023 года его приняли в первом чтении.

До этого сообщалось, что в России хотят вдвое увеличить размер налоговых вычетов.

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